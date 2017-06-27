OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

NamaOMG

KedudukanNo.858

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.83%

Bekalan Peredaran140,245,398.24513277

Bekalan Maks140,245,399

Jumlah Bekalan140,245,398.24513277

Kadar Peredaran0.9999%

Tarikh Keluaran2017-06-27 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.27 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman28.351900100708008,2018-01-08

Harga Terendah0.14622727948991507,2025-09-26

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

