ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

KedudukanNo.485

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.74%

Bekalan Peredaran426,189,476.8508448

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.4261%

Tarikh Keluaran2019-08-23

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan1.43 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman4.59254,2018-09-28

Harga Terendah0.0393381415969,2020-03-13

Rantaian Blok AwamONT

