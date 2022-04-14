ORE

Ore is a Solana-based cryptocurrency designed as a decentralized store-of-value with a unique mining protocol that combines Proof-of-Work mechanics, gamified participation, and deflationary tokenomics to promote fair distribution and long-term holder alignment.

NamaORE

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan413,476

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanOre is a Solana-based cryptocurrency designed as a decentralized store-of-value with a unique mining protocol that combines Proof-of-Work mechanics, gamified participation, and deflationary tokenomics to promote fair distribution and long-term holder alignment.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.