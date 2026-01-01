ORTA

Orta Chain is a crypto-native financial and accounting infrastructure designed to help businesses integrate blockchain technology into their existing off-chain operations. The platform focuses on practical use cases such as digital asset management, peer-to-peer transactions, subscription and payment workflows, and automated crypto accounting, enabling companies to operate efficiently in a decentralized environment without requiring deep blockchain expertise. The project has completed its Initial Vestra Offering (IVO) through the Brolyz launchpad. As part of its initial rollout, Brolyz became the first enterprise customer, using Orta Chain’s infrastructure in a live production environment.

NamaORTA

KedudukanNo.3726

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.5674262325505909,2026-01-08

Harga Terendah0.015121574412598138,2026-01-01

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanOrta Chain is a crypto-native financial and accounting infrastructure designed to help businesses integrate blockchain technology into their existing off-chain operations. The platform focuses on practical use cases such as digital asset management, peer-to-peer transactions, subscription and payment workflows, and automated crypto accounting, enabling companies to operate efficiently in a decentralized environment without requiring deep blockchain expertise. The project has completed its Initial Vestra Offering (IVO) through the Brolyz launchpad. As part of its initial rollout, Brolyz became the first enterprise customer, using Orta Chain’s infrastructure in a live production environment.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.