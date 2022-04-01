ORT

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

NamaORT

KedudukanNo.1686

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran816,719,844.8

Bekalan Maks900,000,000

Jumlah Bekalan900,000,000

Kadar Peredaran0.9074%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.07457966384866581,2022-04-01

Harga Terendah0.001356615264875941,2022-08-24

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

