OTK

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

NamaOTK

KedudukanNo.2096

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,01%

Bekalan Peredaran489 529 439

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1 199 955 821,96

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.12041089353940107,2024-03-25

Harga Terendah0.000660347704777999,2023-10-22

Rantaian Blok AwamSOL

