Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

KedudukanNo.2042

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)22.25%

Bekalan Peredaran10,913,332.79057458

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan88,871,915.39447941

Kadar Peredaran0.1091%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.7841389069548613,2025-08-14

Harga Terendah0.10678946055291266,2025-09-02

Rantaian Blok AwamBSC

