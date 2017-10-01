OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

NamaOXT

KedudukanNo.582

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,43%

Bekalan Peredaran997.214.634,4279902

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1.000.000.000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2017-10-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.01620042,2021-04-05

Harga Terendah0.04555063880654437,2025-09-25

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

