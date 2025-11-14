PAXI

Paxi Network is a Layer 1, general-purpose decentralized blockchain designed for everyone.Built for speed, security, and scalability, it empowers individuals and communities to participate freely — anyone can become a validator and help secure the network.With native support for DeFi, DAOs, cross-chain interoperability, and dApps, Paxi makes blockchain simple, inclusive, and truly decentralized.Ultimately, Paxi aims to become a universal blockchain — hosting a vast ecosystem of dApps that seamlessly integrate into everyday life.

NamaPAXI

KedudukanNo.4691

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan77,181,749.44

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.08276238017145786,2025-11-16

Harga Terendah0.029485865210220626,2025-11-14

Rantaian Blok AwamPAXI

PengenalanPaxi Network is a Layer 1, general-purpose decentralized blockchain designed for everyone.Built for speed, security, and scalability, it empowers individuals and communities to participate freely — anyone can become a validator and help secure the network.With native support for DeFi, DAOs, cross-chain interoperability, and dApps, Paxi makes blockchain simple, inclusive, and truly decentralized.Ultimately, Paxi aims to become a universal blockchain — hosting a vast ecosystem of dApps that seamlessly integrate into everyday life.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.