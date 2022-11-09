PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

NamaPENDLE

KedudukanNo.93

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)51.35%

Bekalan Peredaran169,664,440.36634615

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan281,527,448.45853144

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman7.517135769763217,2024-04-11

Harga Terendah0.033486880201439986,2022-11-09

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

