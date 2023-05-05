PENDULUM

Pendulum is an interoperable blockchain that aims to bridge the gap between traditional finance and the DeFi ecosystem. The network leverages a forex-optimized smart contract DeFi network, which allows for the seamless integration of traditional finance services with DeFi applications.

NamaPENDULUM

KedudukanNo.7226

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks200,000,000

Jumlah Bekalan161,089,400

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.3499855814216337,2023-05-05

Harga Terendah0.006999594789984422,2025-08-28

Rantaian Blok AwamPEN

