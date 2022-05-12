PHB

NamaPHB

KedudukanNo.744

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)9.87%

Bekalan Peredaran58,950,169.33268885

Bekalan Maks64,000,000

Jumlah Bekalan58,950,169.33268885

Kadar Peredaran0.921%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.094629014078536,2024-03-09

Harga Terendah0.06654096148398123,2022-05-12

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanPhoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.