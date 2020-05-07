PIB

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

NamaPIB

KedudukanNo.1266

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran24,150,500,892.670006

Bekalan Maks30,000,000,000

Jumlah Bekalan29,696,500,892.670006

Kadar Peredaran0.805%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman292.4109226098197,2021-11-29

Harga Terendah0.000056931377751,2020-05-07

Rantaian Blok AwamKLAY

PengenalanPibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.