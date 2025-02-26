PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

NamaPI

KedudukanNo.51

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0005%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.28%

Bekalan Peredaran8,222,248,261.189608

Bekalan Maks100,000,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000,000

Kadar Peredaran0.0822%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.9816444104522235,2025-02-26

Harga Terendah0.22337055464957126,2025-09-22

Rantaian Blok AwamPINETWORK

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.