PLAI

Play AI is the orchestration layer for Onchain AI, empowering anyone to create, deploy and monetize powerful AI workflows with a single prompt. It seamlessly operates behind the scenes, connecting apps, x402s, MCPs, and agents to get things done. PLAI token powers the Play AI ecosystem across the Play Hub, Play Studio, Data Collective and the Mad Rims AI glasses, creating a economic flywheel within the network.

NamaPLAI

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanPlay AI is the orchestration layer for Onchain AI, empowering anyone to create, deploy and monetize powerful AI workflows with a single prompt. It seamlessly operates behind the scenes, connecting apps, x402s, MCPs, and agents to get things done. PLAI token powers the Play AI ecosystem across the Play Hub, Play Studio, Data Collective and the Mad Rims AI glasses, creating a economic flywheel within the network.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.