Play Solana is a Web3 gaming platform built on Solana, becoming the de facto SuperHub where hardware, games, and branded IP merge with GameFi and DeFi to let gamers play, build, live, and earn.

NamaPLAYSOLANA

KedudukanNo.3971

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks5,000,000,000

Jumlah Bekalan5,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.029995721646931806,2025-11-14

Harga Terendah0.003504191443519194,2026-01-12

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanPlay Solana is a Web3 gaming platform built on Solana, becoming the de facto SuperHub where hardware, games, and branded IP merge with GameFi and DeFi to let gamers play, build, live, and earn.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
PLAYSOLANA/USDT
Play Solana
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (PLAYSOLANA)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
