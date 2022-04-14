PLTX

PLTX from Planaletix is a next-generation utility AI token designed to empower the daily use of Artificial Intelligence ecosystem for lifestyle solutions that includes: Genaty.ai - Users can pay for DNA tests for personalized health insights, store and trade genetic insights securely. PLXbusiness.com - A decentralized marketplace where businesses pay AI models & freelancers using PLTX tokens for automation, content creation, and AI-powered business solutions. Built on the Solana blockchain, PLTX offers ultra-fast transactions, minimal gas fees, and high scalability, enabling seamless integration into AI-driven solutions for both individual users and enterprises.

NamaPLTX

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan999,962,010

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.