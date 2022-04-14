PLTX

PLTX from Planaletix is a next-generation utility AI token designed to empower the daily use of Artificial Intelligence ecosystem for lifestyle solutions that includes: Genaty.ai - Users can pay for DNA tests for personalized health insights, store and trade genetic insights securely. PLXbusiness.com - A decentralized marketplace where businesses pay AI models & freelancers using PLTX tokens for automation, content creation, and AI-powered business solutions. Built on the Solana blockchain, PLTX offers ultra-fast transactions, minimal gas fees, and high scalability, enabling seamless integration into AI-driven solutions for both individual users and enterprises.

NamaPLTX

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan999,962,010

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanPLTX from Planaletix is a next-generation utility AI token designed to empower the daily use of Artificial Intelligence ecosystem for lifestyle solutions that includes: Genaty.ai - Users can pay for DNA tests for personalized health insights, store and trade genetic insights securely. PLXbusiness.com - A decentralized marketplace where businesses pay AI models & freelancers using PLTX tokens for automation, content creation, and AI-powered business solutions. Built on the Solana blockchain, PLTX offers ultra-fast transactions, minimal gas fees, and high scalability, enabling seamless integration into AI-driven solutions for both individual users and enterprises.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
Året 2025
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
PLTX/USDT
PLTX
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (PLTX)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
PLTX/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (PLTX)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...