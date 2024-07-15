PMT

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

NamaPMT

KedudukanNo.1055

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.26%

Bekalan Peredaran123,245,953.34513517

Bekalan Maks2,000,000,000

Jumlah Bekalan301,071,410

Kadar Peredaran0.0616%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.10605987371632992,2025-09-26

Harga Terendah0.05461824789246768,2024-07-15

Rantaian Blok AwamBSC

