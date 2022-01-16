POKT

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

NamaPOKT

KedudukanNo.517

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.10%

Bekalan Peredaran2,258,758,288.930847

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2,376,850,984.129717

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman3.099854645224399,2022-01-16

Harga Terendah0.008747360397530879,2025-04-17

Rantaian Blok AwamNONE

Sektor

Media Sosial

