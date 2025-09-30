POP

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

NamaPOP

KedudukanNo.2059

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,05%

Bekalan Peredaran1 633 333 332

Bekalan Maks10 000 000 000

Jumlah Bekalan10 000 000 000

Kadar Peredaran0.1633%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.0122852444917876,2025-09-30

Harga Terendah0.00060867793432189,2025-11-26

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

