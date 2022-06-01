PORTUMA

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

NamaPORTUMA

KedudukanNo.2617

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran3,784,748,038

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan9,864,463,555

Kadar Peredaran0.3784%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00416911829486032,2022-06-01

Harga Terendah0.000070342407221662,2025-04-08

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

