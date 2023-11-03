PRISMA

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

NamaPRISMA

KedudukanNo.7467

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks300,000,000

Jumlah Bekalan300,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.656413048087342,2023-11-03

Harga Terendah0.017539074103003743,2024-11-19

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

