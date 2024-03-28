PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

NamaPROPC

KedudukanNo.1017

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.56%

Bekalan Peredaran38,513,644.40278955

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan63,763,336.9999994

Kadar Peredaran0.3851%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.341897333509249,2024-03-28

Harga Terendah0.3007309977264045,2025-07-10

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

