Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

NamaPROPS

KedudukanNo.1186

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.84%

Bekalan Peredaran443,456,869.5010158

Bekalan Maks1,200,000,000

Jumlah Bekalan1,200,000,000

Kadar Peredaran0.3695%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.2718274596699227,2024-04-05

Harga Terendah0.014981776422742052,2023-12-11

Rantaian Blok AwamAPTOS

