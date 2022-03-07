PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

NamaPSTAKE

KedudukanNo.1245

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.80%

Bekalan Peredaran439,651,042

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.8793%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.2477214231597014,2022-03-07

Harga Terendah0.00862981543543736,2025-04-07

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

