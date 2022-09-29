QIE

QIE Blockchain is a next-generation decentralized network built for real-world utility — combining lightning-fast 3-second settlement, EVM and Cosmos compatibility, and a deflationary economy that burns 80% of all gas fees.It’s designed to be the global operating system for Web3, powering everything from DeFi and AI to gaming, payments, and digital identity on one unified chain.

NamaQIE

KedudukanNo.4570

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks150,000,565

Jumlah Bekalan150,000,565

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.23540818680557038,2022-09-29

Harga Terendah0.000118940752800381,2025-06-17

Rantaian Blok AwamQIE

PengenalanQIE Blockchain is a next-generation decentralized network built for real-world utility — combining lightning-fast 3-second settlement, EVM and Cosmos compatibility, and a deflationary economy that burns 80% of all gas fees.It’s designed to be the global operating system for Web3, powering everything from DeFi and AI to gaming, payments, and digital identity on one unified chain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
QIE/USDT
QIE Blockchain
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (QIE)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
QIE/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (QIE)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...