QIE

QIE Blockchain is a next-generation decentralized network built for real-world utility — combining lightning-fast 3-second settlement, EVM and Cosmos compatibility, and a deflationary economy that burns 80% of all gas fees.It’s designed to be the global operating system for Web3, powering everything from DeFi and AI to gaming, payments, and digital identity on one unified chain.

NamaQIE

KedudukanNo.4570

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks150,000,565

Jumlah Bekalan150,000,565

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.23540818680557038,2022-09-29

Harga Terendah0.000118940752800381,2025-06-17

Rantaian Blok AwamQIE

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.