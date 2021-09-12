RAY

NamaRAY

KedudukanNo.101

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)15,95%

Bekalan Peredaran268 127 089,855586

Bekalan Maks555 000 000

Jumlah Bekalan554 998 178,784873

Kadar Peredaran0.4831%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman16.93301586,2021-09-12

Harga Terendah0.13434154340043583,2022-12-29

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanRaydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

