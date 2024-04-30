REZ

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

NamaREZ

KedudukanNo.553

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.53%

Bekalan Peredaran6,201,422,846.264509

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan9,825,294,336.973797

Kadar Peredaran0.6201%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.2638121338397925,2024-04-30

Harga Terendah0.00416276910106519,2025-12-18

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanRenzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.