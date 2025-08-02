RHEA

Rhea Finance is the backbone of Near DeFi and a chain abstracted liquidity platform for Bitcoin, NEAR, and other top assets. Rhea, formed from the merger of Ref Finance (NEAR’s largest DEX) and Burrow Finance (NEAR’s leading money market), is a unified DeFi protocol, securing over $250M TVL, where users can swap, lend, borrow, and earn—all in one place. As the backbone of NEAR DeFi, Rhea also plays a key role in NEAR’s chain abstraction strategy.

NamaRHEA

KedudukanNo.1463

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.00%

Bekalan Peredaran200,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.2%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.11587934887394663,2025-08-02

Harga Terendah0.013327583514416869,2025-11-05

Rantaian Blok AwamNEAR

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

