holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

KedudukanNo.2324

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran879,899,580

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan999,794,371

Kadar Peredaran0.8798%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.139262834933553,2022-01-12

Harga Terendah0.000790125786622,2025-09-25

Rantaian Blok AwamEGLD

Sektor

Media Sosial

