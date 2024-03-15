RMV

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

NamaRMV

KedudukanNo.2367

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran249,893,123

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.09872345441372067,2024-03-15

Harga Terendah0.001912759135737554,2025-03-13

Rantaian Blok AwamMATIC

PengenalanReality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
RMV/USDT
Reality Metaverse
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (RMV)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
RMV/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (RMV)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...