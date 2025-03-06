ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

NamaROAM

KedudukanNo.767

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)13.62%

Bekalan Peredaran316,735,352.399114

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan996,088,772.613908

Kadar Peredaran0.3167%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.40935268299243394,2025-03-06

Harga Terendah0.06792095365150401,2025-08-18

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

