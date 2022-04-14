ROLL

RollX is a Base native, decentralized trading platform for spot and perpetual markets, designed to deliver centralized exchange level performance while preserving the transparency and self custody of decentralized finance. It is built to function as a unified liquidity and risk engine for the onchain asset economy, addressing a core structural challenge: transforming asset issuance into deep, efficiently priced, and professionally executed markets. By integrating spot trading, perpetual futures, collateral management, and risk controls into a single coherent architecture, RollX reduces liquidity fragmentation, improves capital efficiency, and enables institutional-grade execution across the Base ecosystem.

NamaROLL

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanRollX is a Base native, decentralized trading platform for spot and perpetual markets, designed to deliver centralized exchange level performance while preserving the transparency and self custody of decentralized finance. It is built to function as a unified liquidity and risk engine for the onchain asset economy, addressing a core structural challenge: transforming asset issuance into deep, efficiently priced, and professionally executed markets. By integrating spot trading, perpetual futures, collateral management, and risk controls into a single coherent architecture, RollX reduces liquidity fragmentation, improves capital efficiency, and enables institutional-grade execution across the Base ecosystem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.