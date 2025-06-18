ROVR

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

NamaROVR

KedudukanNo.1816

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.04%

Bekalan Peredaran215,292,848

Bekalan Maks9,999,998,876

Jumlah Bekalan9,999,998,876

Kadar Peredaran0.0215%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.021590040558154902,2025-06-18

Harga Terendah0.007718928971694857,2026-01-08

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

Året 2025
