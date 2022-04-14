RST

Runesoul is an AAA-quality 3D ARPG with Web2-friendly onboarding and Web3 tokenomics powered by RST, designed to prioritize gameplay, sustainability, and long-term community growth. The project leverages AI integration to optimize gameplay experiences, including intelligent PvP matchmaking, content generation, and economic balancing. With a vision of delivering GameFi done right, Runesoul prioritizes gameplay, sustainability, and community building

NamaRST

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanRunesoul is an AAA-quality 3D ARPG with Web2-friendly onboarding and Web3 tokenomics powered by RST, designed to prioritize gameplay, sustainability, and long-term community growth. The project leverages AI integration to optimize gameplay experiences, including intelligent PvP matchmaking, content generation, and economic balancing. With a vision of delivering GameFi done right, Runesoul prioritizes gameplay, sustainability, and community building

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.