SAFE

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

NamaSAFE

KedudukanNo.187

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.44%

Bekalan Peredaran633,781,760

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.6337%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman3.7927473956184823,2024-04-23

Harga Terendah0.3478254740805914,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

