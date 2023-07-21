SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

NamaSALD

KedudukanNo.3506

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,00%

Bekalan Peredaran75 610 748,656114

Bekalan Maks1 680 000 000

Jumlah Bekalan1 677 951 825

Kadar Peredaran0.045%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.13815570559717522,2023-07-21

Harga Terendah0.000008449793257653,2025-07-25

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

Loading...