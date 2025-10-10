SAPIEN

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

NamaSAPIEN

KedudukanNo.550

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)5.42%

Bekalan Peredaran250,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.25%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.5501803108179243,2025-11-06

Harga Terendah0.051122873927006145,2025-10-10

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.