SCARCITY

Scarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

NamaSCARCITY

KedudukanNo.4385

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan6,500,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6110531316637423,2025-04-12

Harga Terendah0.06372497398108806,2025-09-26

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanScarcity is DESOC, or decentralized social media platform.It was designed and developed to solve the problems inherent in existing centralized social applications and media by creating a social media without a centralized entity.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.