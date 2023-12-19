SERSH

Serenity Shield's secure and multi-chain private data storage capabilities have wide-ranging use cases across various industries and applications. Besides offering a unique inheritance protocol onchain for crypto users , serenity shield strongbox helps individuals, families, and businesses to store sensitive information such as financial records, legal documents, medical records, and other confidential data that needs to be protected.

NamaSERSH

KedudukanNo.1810

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran41,523,348

Bekalan Maks99,344,622

Jumlah Bekalan99,092,562

Kadar Peredaran0.4179%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.2608300667655898,2023-12-19

Harga Terendah0.002311994722644291,2024-03-10

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.