"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

NamaSFP

KedudukanNo.186

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.67%

Bekalan Peredaran500,000,000

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran2021-02-08 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.38887661,2021-02-09

Harga Terendah0.26738803809584405,2022-06-14

Rantaian Blok AwamBSC

Loading...