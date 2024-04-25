SGT

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

NamaSGT

KedudukanNo.2179

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.88%

Bekalan Peredaran10,052,927

Bekalan Maks250,000,000

Jumlah Bekalan250,000,000

Kadar Peredaran0.0402%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.821033656850781,2024-04-25

Harga Terendah0.046719244351448454,2025-07-06

Rantaian Blok AwamETH

Media Sosial

