SHIBA

BitShiba is a community focused project which seeks to provide equal financial opportunities to all peoples from all places. Decisions about BitShiba’s future will be made by $SHIBA holders though the use of a DAO. The BitShiba community is the project’s main focus as strong communities and decentralization are widely considered two of the most important aspects about cryptocurrency. The project has a no man (or woman) left behind attitude and strives to make sure all community members can be successful.

NamaSHIBA

KedudukanNo.5833

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1,000,000,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000000389752386234,2021-11-13

Harga Terendah0.000000000337922519,2025-03-25

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

SHIBA/USDT
BitShiba
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (SHIBA)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Loading...