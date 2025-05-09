SHM

Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.

NamaSHM

KedudukanNo.2166

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.37%

Bekalan Peredaran19,383,158

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan249,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.37077700604365577,2025-05-09

Harga Terendah0.054402842714250305,2025-09-24

Rantaian Blok AwamSHARDEUM

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...