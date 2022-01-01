SIDUS

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

NamaSIDUS

KedudukanNo.1277

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran14,973,023,171.32729

Bekalan Maks30,000,000,000

Jumlah Bekalan18,890,455,770.397167

Kadar Peredaran0.4991%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1932986541291053,2022-01-01

Harga Terendah0.000404514093510917,2025-09-04

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

