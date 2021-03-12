SKL

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

NamaSKL

KedudukanNo.378

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.10%

Bekalan Peredaran6,077,977,671

Bekalan Maks7,000,000,000

Jumlah Bekalan6,278,125,000

Kadar Peredaran0.8682%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.22448799,2021-03-12

Harga Terendah0.008970263793367163,2025-10-10

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

