SMT

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

NamaSMT

KedudukanNo.1303

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.12%

Bekalan Peredaran83,939,497

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan157,235,481

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.9776206369190703,2021-10-20

Harga Terendah0,2021-10-18

Rantaian Blok AwamETH

