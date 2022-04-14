SN64

Chutes is a decentralized compute subnet on the Bittensor network (Subnet 64). It enables permissionless deployment and validation of various workloads with focus on AI, powered by decentralized, permissionless miners contributing compute resources.The subnet issues α tokens (dTAO) as compute-based rewards tied to the global TAO economy.

NamaSN64

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2 100 000 064

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamTAO

PengenalanChutes is a decentralized compute subnet on the Bittensor network (Subnet 64). It enables permissionless deployment and validation of various workloads with focus on AI, powered by decentralized, permissionless miners contributing compute resources.The subnet issues α tokens (dTAO) as compute-based rewards tied to the global TAO economy.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.