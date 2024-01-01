SOLAMA

Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.

NamaSOLAMA

KedudukanNo.1903

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,03%

Bekalan Peredaran653.868.075

Bekalan Maks676.584.793,32

Jumlah Bekalan676.584.793,32

Kadar Peredaran0.9664%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1486368970637449,2024-03-08

Harga Terendah0.000005565803546526,2024-01-01

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

