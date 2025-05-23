SOON

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

NamaSOON

KedudukanNo.383

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.01%

Bekalan Peredaran288,906,955.39

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan972,813,699.6

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.9921232939656947,2025-05-23

Harga Terendah0.12971721425538466,2025-07-05

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

